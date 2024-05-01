軍師官兵衛
『軍師官兵衛』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2026年6月15日
2026年5月25日
2024年5月11日
2024年5月8日
2024年5月7日
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死体損壊容疑で逮捕「軍師官兵衛」のサムネイルから元俳優消える
NHKオンデマンドで、元俳優が映っていた同作第1話のサムネイルが変更された
日刊スポーツ
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岡田准一、元子役の逮捕に心痛か 大河現場では「パパ」と呼ばれ溺愛も
「軍師官兵衛」で共演した岡田准一も胸を痛めているようだと映像制作関係者
女性自身
2024年5月6日
2024年5月4日
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大河俳優・高知東生が「元大河子役」逮捕に私見「お前もと言われそうだが」
「お前も大河まで出て薬物で捕まっただろと言われそうだが」と言及
日刊スポーツ
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「服装や髪形が派手に」那須遺体遺棄の元俳優が「闇堕ち」した背景
高校進学と同時に服装や髪形が派手になったようだとスポーツ紙記者
FRIDAYデジタル
2024年5月2日
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死体損壊容疑で逮捕の元子役 10年前に語っていた「悲しい夢」
2014年のNHK大河ドラマ「軍師官兵衛」にも出演し、演技が評価されていた
女性自身
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元俳優の逮捕をめぐる谷原章介の釈明、ツッコミが続出「無責任過ぎないか」
「僕は存じ上げない」と言っていたが、大河ドラマで共演していたという
Smart FLASH
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「軍師官兵衛」で共演 元俳優逮捕に谷原章介「言葉にならない」と絶句
MCの谷原章介は、この元俳優と大河ドラマ「軍師官兵衛」で共演したという
スポーツ報知