日本のある動物園で着ぐるみを着た米国人観光客がサル山に侵入して騒ぎを起こすという事件が発生した。18日（現地時間）の英デイリーメールによると、事件は前日、千葉県の市川市動植物園で発生した。この動物園は年初にニホンザルの「パンチくん」がSNSで話題になり、有名になったところだ。当時の状況が入った映像には、ある男が頭からつま先まで絵文字を模した着ぐるみを着てサル山の中に入る場面がある。突然の侵入に驚いたサ