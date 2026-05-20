俳優チ・チャンウクが最近、「B級感性」を前面に打ち出した韓国通信大手「SKテレコム」の広告に出演し、破格のコミカル演技を披露した。インターネット上では「チ・チャンウクが生活苦に苦しんでいるのではないか」という反応も出た。最近公開されたSKテレコムの広告で、空港に到着したチ・チャンウクは携帯電話を持って「スマートフォン発射！」と叫び、目から光線を放ちながらスーツケースを投げ、その上に乗るコミカルな演技を