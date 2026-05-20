バイエルン女子に所属する日本女子代表(なでしこジャパン)MF谷川萌々子がドイツの民族衣装を身にまとって優勝報告会に参加した。クラブ公式インスタグラム(@fcbfrauen)が伝えている。今季の女子ブンデスリーガを24勝2分けの無敗で駆け抜けたバイエルン女子はリーグ4連覇を達成するだけでなく、カップ戦も制して2冠。谷川もリーグ戦23試合8得点2アシストを記録し、カップ戦決勝ではゴールを奪うなど、主軸として2冠に貢献した。