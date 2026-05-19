【モデルプレス＝2026/05/19】5月20日に開催されるNBAカンファレンスファイナル（東地区）に、俳優の渡邊圭祐がゲスト出演することが決定した。【写真】渡邊圭祐、美人女優をベッドに押し倒す◆渡邊圭祐ゲスト解説に初挑戦渡邊は、ファンならではの鋭い視点と情熱を持って試合のゲスト解説に初挑戦。本番組は、NBA docomo視聴用のオリジナルアプリ、Leminoにて生配信される。（modelpress編集部）◆渡邊圭祐出演情報タイトル：NBA