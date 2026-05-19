渡邊圭祐、NBA試合のゲスト解説決定
【モデルプレス＝2026/05/19】5月20日に開催されるNBAカンファレンスファイナル（東地区）に、俳優の渡邊圭祐がゲスト出演することが決定した。
【写真】渡邊圭祐、美人女優をベッドに押し倒す
渡邊は、ファンならではの鋭い視点と情熱を持って試合のゲスト解説に初挑戦。本番組は、NBA docomo視聴用のオリジナルアプリ、Leminoにて生配信される。（modelpress編集部）
タイトル：NBA Eastern Conference Finals Game 1
対戦カード：クリーブランド・キャバリアーズvsニューヨークニックス
配信日時：2026年5月20日（水）午前8:45〜
1993年11月21日生まれ、宮城県出身。「仮面ライダージオウ」（2018〜2019）のレギュラーキャストに抜擢され、俳優デビュー。その後、ドラマ・映画・舞台で活躍の場を広げる。主な出演作はNHK大河ドラマ「光る君へ」（2024）、映画「女神降臨」シリーズ（2025）、「ほどなく、お別れです」（2026）、「2126年、海の星を探して」（2026）、「SAKAMOTO DAYS」（2026）など。現在放送中の関西テレビ・フジテレビ系「銀河の一票」（2026）にもレギュラー出演中。9月21日より、舞台「Yerma イェルマ」への出演も決定している。
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◆渡邊圭祐ゲスト解説に初挑戦
渡邊は、ファンならではの鋭い視点と情熱を持って試合のゲスト解説に初挑戦。本番組は、NBA docomo視聴用のオリジナルアプリ、Leminoにて生配信される。（modelpress編集部）
◆渡邊圭祐出演情報
タイトル：NBA Eastern Conference Finals Game 1
対戦カード：クリーブランド・キャバリアーズvsニューヨークニックス
配信日時：2026年5月20日（水）午前8:45〜
◆渡邊圭祐プロフィール
1993年11月21日生まれ、宮城県出身。「仮面ライダージオウ」（2018〜2019）のレギュラーキャストに抜擢され、俳優デビュー。その後、ドラマ・映画・舞台で活躍の場を広げる。主な出演作はNHK大河ドラマ「光る君へ」（2024）、映画「女神降臨」シリーズ（2025）、「ほどなく、お別れです」（2026）、「2126年、海の星を探して」（2026）、「SAKAMOTO DAYS」（2026）など。現在放送中の関西テレビ・フジテレビ系「銀河の一票」（2026）にもレギュラー出演中。9月21日より、舞台「Yerma イェルマ」への出演も決定している。
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