【モデルプレス＝2026/05/19】男女2人組YouTuber・パパラピーズのじんじんが5月17日、自身のInstagramを更新。ギャルメイク姿を披露し、話題になっている。【写真】31歳YouTuber「平成ど真ん中」別人級ヤマンバギャル姿◆じんじん、平成ギャルショット公開じんじんは「卍 デブ上等 卍」とつづり、ギャルメイク姿を公開。小麦色の肌に白い鼻筋、白リップの“ヤマンバメイク”を施し、制服姿で折り畳み式の携帯電話を耳にあてる平成