パパラピーズ・じんじん「デブ上等」“別人級”平成ヤマンバギャルメイク披露「誰かと思った」「ギャル似合いすぎ」と絶賛の声
【モデルプレス＝2026/05/19】男女2人組YouTuber・パパラピーズのじんじんが5月17日、自身のInstagramを更新。ギャルメイク姿を披露し、話題になっている。
【写真】31歳YouTuber「平成ど真ん中」別人級ヤマンバギャル姿
じんじんは「卍 デブ上等 卍」とつづり、ギャルメイク姿を公開。小麦色の肌に白い鼻筋、白リップの“ヤマンバメイク”を施し、制服姿で折り畳み式の携帯電話を耳にあてる平成ギャルショットとなっている。
この投稿にファンからは「誰かと思った」「可愛すぎる」「ギャル似合いすぎてる」「平成ど真ん中」「懐かしいメイク」などといった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】31歳YouTuber「平成ど真ん中」別人級ヤマンバギャル姿
◆じんじん、平成ギャルショット公開
じんじんは「卍 デブ上等 卍」とつづり、ギャルメイク姿を公開。小麦色の肌に白い鼻筋、白リップの“ヤマンバメイク”を施し、制服姿で折り畳み式の携帯電話を耳にあてる平成ギャルショットとなっている。
◆じんじんのギャルメイク姿が話題
この投稿にファンからは「誰かと思った」「可愛すぎる」「ギャル似合いすぎてる」「平成ど真ん中」「懐かしいメイク」などといった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】