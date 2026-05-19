【一番くじ MOTHER2 ギーグの逆襲 第二弾】 6月6日～ 順次発売 価格：1回790円 BANDAI SPIRITSは、ハズレなしのキャラクターくじ「一番くじ MOTHER2 ギーグの逆襲 第二弾」を6月6日よりローソン、 Nintendo TOKYO/OSAKA/KYOTO/FUKUOKAなどで順次発売する。価格は1回790円。 任天堂株式会社のスーパーファミコン用ソフト「MOTHER2 ギ