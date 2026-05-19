【一番くじ MOTHER2 ギーグの逆襲 第二弾】 6月6日～ 順次発売 価格：1回790円

BANDAI SPIRITSは、ハズレなしのキャラクターくじ「一番くじ MOTHER2 ギーグの逆襲 第二弾」を6月6日よりローソン、 Nintendo TOKYO/OSAKA/KYOTO/FUKUOKAなどで順次発売する。価格は1回790円。

任天堂株式会社のスーパーファミコン用ソフト「MOTHER2 ギーグの逆襲」の景品が当たる一番くじ第2弾が登場。ラインナップにはルームライト、プレゼントボックス、ガラスマグカップ、ランチバッグ、なまえマーカー、病院をイメージした各種アイテム、ラバーアイテム、ステーショナリー、ぬいぐるみなどが用意される。

A賞はどせいさんのおうちにふんわりと優しい光が灯る、どせいさんのルームライト。そのほか、あの「プレゼントボックス」がB賞「ほんとにつかえるプレゼントボックス」となって登場するなど、いずれの商品もゲームの世界観が溢れるアイテムとなっている。

□「一番くじ MOTHER2 ギーグの逆襲 第二弾」のページ

【景品ラインナップ】

A賞：どせいさんのルームライト(全1種) 約14cm

B賞：ほんとにつかえるプレゼントボックス(全1種) 約13cm

C賞：まちのおみやげガラスマグカップ(全5種) 約8.5cm

D賞：おみせのランチバッグ(全3種) ランチバッグ 約18cm／ステッカー 約10cm

E賞：ウィンドウ なまえマーカー(全4種) なまえマーカー 約6cm／ステッカー A6サイズ

F賞：げんきのおともアイテム(全4種) お薬ケース 約10cm／おくすり手帳ノート A6サイズ／診察券柄ポーチ 約11cm

G賞：べんりなラバーアイテム(全6種) ラバーバンド 約28cm／ばねクリップ 約7cm

H賞：おもいでいっぱいステーショナリー(全8種) 切手風シール B6サイズ／メタルクリップ 約2.5～4cm／立体メモ 約9.5cm

ラストワン賞：だきしめる どせいさんぬいぐるみ 約30cm

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