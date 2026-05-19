青山レナセルクリニックは、肌の再生医療において順天堂大学大学院医学研究科と共同研究契約を締結した。W移植治療イメージこの共同研究は、同院が2025年5月に開発した真皮線維芽細胞と幹細胞を同時に肌へ移植する「W移植治療」の効果検証と臨床応用を目的としている。形成外科学講座の水野博司主任教授が責任者を務める。W移植治療は、コラーゲン産生を促す線維芽細胞と、血流改善や炎症抑制などの複合的作用を持つ幹細胞を組み合