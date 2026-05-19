青山レナセルクリニック、順天堂大学と「W移植治療」の共同研究を開始
青山レナセルクリニックは、肌の再生医療において順天堂大学大学院医学研究科と共同研究契約を締結した。
W移植治療イメージ
この共同研究は、同院が2025年5月に開発した真皮線維芽細胞と幹細胞を同時に肌へ移植する「W移植治療」の効果検証と臨床応用を目的としている。形成外科学講座の水野博司主任教授が責任者を務める。
W移植治療は、コラーゲン産生を促す線維芽細胞と、血流改善や炎症抑制などの複合的作用を持つ幹細胞を組み合わせたもの。同院では約6年にわたる臨床実績から、これら2つの細胞には高い親和性があり、同時移植により最大限の相乗効果が期待できると判断された。2025年に「W移植治療」を発案して以降、男女を問わず多くの患者に支持されているという。
順天堂大学との共同研究により、W移植治療の効果の解明と科学的エビデンスの蓄積を通じて、臨床パフォーマンスの向上を目指す。
順天堂大学全景
W移植治療イメージ
この共同研究は、同院が2025年5月に開発した真皮線維芽細胞と幹細胞を同時に肌へ移植する「W移植治療」の効果検証と臨床応用を目的としている。形成外科学講座の水野博司主任教授が責任者を務める。
W移植治療は、コラーゲン産生を促す線維芽細胞と、血流改善や炎症抑制などの複合的作用を持つ幹細胞を組み合わせたもの。同院では約6年にわたる臨床実績から、これら2つの細胞には高い親和性があり、同時移植により最大限の相乗効果が期待できると判断された。2025年に「W移植治療」を発案して以降、男女を問わず多くの患者に支持されているという。
順天堂大学との共同研究により、W移植治療の効果の解明と科学的エビデンスの蓄積を通じて、臨床パフォーマンスの向上を目指す。
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