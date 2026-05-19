◆東京マリオットホテルから、山梨県産の希少な桃を味わう贅沢アフタヌーンティー。旬に合わせて変化する桃の品種にも注目東京マリオットホテルの「Lounge ＆ Dining G」では、山梨県「マルトウ農園」の希少な桃を使った「Summer Peach Afternoon Tea」を開催。提供時期の旬に合わせて、使用する品種が変化する桃スイーツやセイボリーが揃い、夏のティータイムを華やかに彩る。ジューシーな桃の甘さを主役にした贅沢なアフタヌーン