東京マリオットホテルから、山梨県産の希少な桃を味わう贅沢アフタヌーンティー。旬に合わせて変化する桃の品種にも注目

東京マリオットホテルから、山梨県産の希少な桃を味わう贅沢アフタヌーンティー。旬に合わせて変化する桃の品種にも注目