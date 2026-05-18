昭和の高度成長期に、その数は全国に100軒以上。『若者たち』が集い『青春時代』を謳歌したスポット。それが「歌声喫茶」。だが歌声喫茶は過去の物ではない。そんな風に思ってたなら『ろくでなし』。令和の今、そのエネルギーは凝縮され、更なる盛り上がりだった!!歌声喫茶の今を体験「そもそも歌声喫茶って何？」って人も多いだろう。歌声喫茶の掛け値なしの聖地『歌声喫茶ともしび』に行ってわかった。とにかくイイ所だった！『