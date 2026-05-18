昭和の高度成長期に、その数は全国に100軒以上。『若者たち』が集い『青春時代』を謳歌したスポット。それが「歌声喫茶」。だが歌声喫茶は過去の物ではない。そんな風に思ってたなら『ろくでなし』。令和の今、そのエネルギーは凝縮され、更なる盛り上がりだった!!

歌声喫茶の今を体験

「そもそも歌声喫茶って何？」って人も多いだろう。歌声喫茶の掛け値なしの聖地『歌声喫茶ともしび』に行ってわかった。とにかくイイ所だった！

『歌声喫茶ともしび』

「そういうことじゃなくてシステムとかはどうなの？」そう思う人もいるだろうが、そんなことより、この記事でなにより伝えたいのは、「とにかくイイ所だった！」の一文に尽きるのだ。

じゃシステムが何か？といえば、昼の営業では30分のステージが15分の休憩を挟んで3回、夜の営業では40分のステージが20分の休憩を挟んで5回行われる喫茶店……というか、夜はほぼ居酒屋。

そして重要なのは、そのステージって何？である。

お客さんが卓上の歌集（曲数800以上）から選んでリクエストした曲を、お店のスタッフである司会者が選び、ピアノやアコーディオンの生演奏でスタッフが歌う。

その時！客はステージに駆けつけ一緒に歌ってもいいし、席に座って口ずさんでもいいし、ただコーヒー飲みつつ聴いているだけでもいい。

『歌声喫茶ともしび』料金は、昼の部がワンドリンク込みでチャージ 2300円。写真はコーヒーとオレンジジュース

実をいうと、勝手なイメージでお客全員で合唱を強制させられるのでは？と思っていたのだが、そんなことはない。歌声喫茶って自由な空間だった。それがイイ！

私といえば、入店して最初の曲。アイルランドの歌だという『私の愛した街』を、ただ聴いてただけで、その歌詞に早くもジンときた。同行した編集の戎氏も、「なにか温かい気持ちに……」と感慨深げである。

それどころか『学生街の喫茶』では知らず知らずに♪ボッブ・ディラ〜ン〜♪と口ずさみ、『襟裳岬』で♪春ゥですゥ♪と唸ってる自分がいた。

曲のジャンルは、世界の民謡にフォークソングに歌謡曲、シャンソン、カンツォーネ、映画音楽と全方位。歌詞は歌集にも載ってるし、店内のモニターにも映し出されるので、気付くと歌ってるのだ。

『歌声喫茶ともしび』日によって、ステージの合間に、フォークソンググループやアニメソングのコンサートも。スケジュールは、お店HP（『歌声喫茶ともしび』で検索）で

ステージが進むに連れ、店内の歌声は徐々に大きくなっていく。その歌っている一人ひとりの感情というか情熱が、ひとつのハーモニーとなって集約され、大きなエネルギーの塊となり歌声喫茶全体で燃え上がるようなそのカタルシス!!

『歌声喫茶ともしび』

特に取材時。『レ・ミゼラブル』の『民衆の歌』をスタッフ、お客全員が総立ち状態で歌った時は全身に鳥肌立った。『おとなの週末』全読者にも、この歌が♪聞こえるか♪と、叫びたいくらいだった。

いや〜、若い頃に通っていた世代だけではなく、今まで知らなかった世代にこそ、ぜひ一度足を運んでほしい。だって歌声喫茶、飲食店の営業形態というより、これはヒトツの偉大な文化だよ。

『歌声喫茶ともしび』最初ははにかむお客さんも、いつしか歌いだし踊りだすのだった

高田馬場『歌声喫茶ともしび』

［店名］『歌声喫茶 ともしび』

［住所］東京都新宿区高田馬場2-14-9・アティレビル1階

［電話］03-6233-8381

［営業時間］水〜金：14時〜16時20分、火〜土：16時40分〜22時、日：16時〜21時20分

［休日］月

［交通］JR山手線ほか高田馬場駅早稲田口から徒歩3分

取材・撮影／カーツさとう

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

※画像ギャラリーでは、歌声喫茶ともしびの画像をご覧いただけます

※月刊情報誌『おとなの週末』2026年4月号発売時点の情報です。

【画像】立ち上がって一緒に歌っても、席で口ずさんでもイイ！ 生演奏で自由に楽しめる歌声喫茶の様子（11枚）