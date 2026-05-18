旧ジャニーズ事務所や宝塚歌劇団、テレビ局などで相次ぐ“大規模”な不祥事は、「エンタメ業界は特殊で閉鎖的だから」という言い訳がもはや通用しないことを浮き彫りにした。 独特の契約・支払い慣行や複雑な権利・責任関係など、長らく「阿吽（あうん）の呼吸」で成り立ってきた日本のエンタテインメント業界。しかし近年、黒船とも言える海外動画配信サービスの進出に伴うビジネス構造の変化や、社会全体のコンプ