「阪神０−１広島」（１７日、甲子園球場）阪神は打線が奮わず１５日に続き無得点で、同一カード３連戦で２度の零敗となった。三、四回と２度の満塁機を逸するなど、好機にあと１本が出なかった。先発・才木浩人投手は７回４安打１失点と好投も援護に恵まれず。デイリースポーツ評論家の糸井嘉男氏は４打数無安打でここ４試合１７打席連続無安打の森下について「持ち味の積極性は失っていいない。しっかりとスイングできていて