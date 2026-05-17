◆千葉県大学野球春季リーグ戦第５週第２日▽国際武道大７―６千葉経大（１７日・長生の森）国際武道大が千葉経大に逆転勝ちで勝利し、４２度目となるリーグ戦優勝を２０２５年秋に続く連覇で達成した。また、２０２３年以来３年ぶりとなる全日本大学野球選手権（６月８日開幕＝神宮、東京Ｄ）の出場も決定した。第５週第１日までに国際武道大が７勝４敗、勝ち点３で首位。千葉経大が６勝３敗１分で勝ち点３で２位に付けており、