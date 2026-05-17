「DASH My(米)Dream」のテーマを掲げた、福島で26年目となる米作り。4月中旬のある日、城島、慎太郎、藤原の3人が向かったのは、福島県にある「おおほり建設さん」城島が普段お世話になっている、代表取締役の大堀さんに見せて頂いたのが…「トレーラーハウス」トレーラーハウスとは、車輪付きの土台の上に居住空間を備えた、車両扱いの建物。住居としてはもちろん、お店や宿泊施設と、その使い道は様々。「このトレーラーハウスを