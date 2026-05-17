１７日午前１１時５５分頃、東京都奥多摩町境の三ノ木戸山（１１７７メートル）の林道で、登山中のロシア国籍の３０歳代男性がクマ１頭に襲われた。男性は顔や腕に重傷を負い、消防ヘリで八王子市内の病院に救急搬送されたが、命に別条はないという。警視庁青梅署や同町によると、クマはツキノワグマの成獣とみられ、男性を襲った直後に逃げた。男性は当時１人で登山しており、遭遇を避けるためのクマ鈴を所持していなかったと