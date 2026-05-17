■全国の18日（月）の天気17日は全国的に季節外れの暑さとなり、ことし最も多い200地点で30℃以上の真夏日となりました。18日も、北海道で雲が広がるほかは、高気圧に覆われて広い範囲で晴れるでしょう。雲も少なく、強い日差しが降り注ぎそうです。最低気温は全国的にほぼ平年並みで、九州から関東は15℃前後、北日本は11℃から12℃くらいでしょう。日中は、九州から東北で30℃以上の所が多く、兵庫県や大分県では35℃まで上がっ