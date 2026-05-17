■全国の18日（月）の天気

17日は全国的に季節外れの暑さとなり、ことし最も多い200地点で30℃以上の真夏日となりました。18日も、北海道で雲が広がるほかは、高気圧に覆われて広い範囲で晴れるでしょう。雲も少なく、強い日差しが降り注ぎそうです。最低気温は全国的にほぼ平年並みで、九州から関東は15℃前後、北日本は11℃から12℃くらいでしょう。日中は、九州から東北で30℃以上の所が多く、兵庫県や大分県では35℃まで上がって猛暑日となる所もありそうです。こまめに水分を補給し、適切に冷房を使用するなど、熱中症対策をして下さい。

予想最高気温

35℃…豊岡（兵庫）、日田（大分）

34℃…山形、福島、松本（長野）、舞鶴（京都）、久留米（福岡）、佐賀

33℃…長野、甲府、福井、京都、熊本など

各地の予想最高気温（前日差）

札幌 20℃（＋4 5月下旬）

仙台 22℃（-7 5月下旬）

新潟 28℃（＋7 7月中旬）

東京都心 29℃（-1 7月上旬）

名古屋 30℃（-1 7月上旬）

大阪 31℃（＋1 7月上旬）

広島 30℃（＋1 7月上旬）

高知 29℃（＋1 7月上旬）

福岡 30℃（±0 7月上旬）

鹿児島 29℃（-1 6月下旬）

那覇 26℃（±0 5月上旬）

■全国の週間予報

19日も、九州から東北は晴れて、真夏日の所が多いでしょう。20日以降は、低気圧や前線の影響で、西・東日本は雨の降る日が多く、ぐずつきそうです。暑さは収まり、21日は関東や東北で20℃以下の所が多くなるでしょう。気温の変化が大きく、体調管理に注意が必要です。沖縄は、21日にかけて、梅雨の晴れ間が続く見込みです。