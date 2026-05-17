県高校総体は１７日、サッカーの決勝戦が前橋市で行われ、前橋育英と健大高崎が激突しました。 決勝戦に勝ち上がったのは５大会ぶりの優勝を目指す黄色と黒のユニフォーム前橋育英と、県大会初優勝を目指す青のユニフォーム健大高崎。育英が制した２月の新人大会の決勝と同じ顔合わせとなりました。 両チームの意地がぶつかり合った決勝戦は前後半８０分で決着がつかず、０対０のまま延長に突入します