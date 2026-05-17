◇パ・リーグ西武6―3日本ハム（2026年5月17日エスコンF）西武がついに首位を奪った。試合を決めたのは代打・岸潤一郎外野手（29）の一発だった。7回2死二塁で代打で登場すると、左腕・上原の初球カットボールを捉え、左翼席に逆転の1号2ランを放った。岸は「1塁に走っている時に、（一塁コーチャーの）熊代さんに“（スタンドに）行ったんちゃうか？”と言われて、“本当かな？”と思って見たら入ってた、って感じで