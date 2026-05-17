大相撲夏場所８日目（１７日、東京・両国国技館）、十両炎鵬（３１＝伊勢ヶ浜）が十両嘉陽（２６＝中村）を力強く押し出して６勝目（２敗）。連敗を２で止め、３日ぶりの白星を挙げた。取組後は「（連敗中も）気持ち的な面で特に落ちたりとかはなかった。今日に向けて勝つために気持をつくってきた。今日は良かったんじゃないですか」と納得の表情を浮かべた。炎鵬にとっては３年ぶりとなる十両の土俵。連日の相撲にも「もう