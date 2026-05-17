櫻坂46の山〓天（20）が17日、東京・TFTホールで「ViVi超ポジティブEXPO2026」のイベント前会見に出席した。Z世代のセルフラブとポジティブマインドを応援する体験型イベントで、4度目の開催。山〓やアリアナさくら（22）、嵐莉菜（22）らファッション誌「ViVi」（講談社）のモデルによるファッションショーなどが行われる。今回のテーマは「LOVE」とあって、山〓も“ラブなもの”を明かした。「私はカメラがすごく好きで、先日数