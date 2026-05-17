櫻坂46の山天（20）が17日、東京・TFTホールで「ViVi超ポジティブEXPO2026」のイベント前会見に出席した。

Z世代のセルフラブとポジティブマインドを応援する体験型イベントで、4度目の開催。山やアリアナさくら（22）、嵐莉菜（22）らファッション誌「ViVi」（講談社）のモデルによるファッションショーなどが行われる。

今回のテーマは「LOVE」とあって、山も“ラブなもの”を明かした。「私はカメラがすごく好きで、先日数えたら20台くらいあって。かなりお金がカメラに吸い取られている感じ」と、カメラに熱中しているという。「デジタルからフィルムからビデオから、いろんなジャンルのカメラを集めてたくさん撮ってます」と話した。

グループ内でのファッション通を聞かれると守屋麗奈（26）の名前を挙げた。

「ファッションアイテムからコスメまですごく最新のものに詳しい。とりあえず守屋麗奈ものまねをしておけば、全身トレンドで過ごせるんじゃないかなと思ってます」と笑った。

ブリッジマン遊七（20）、せいら（25）、雑賀サクラ（21）、有坂心花（17）FRUITS ZIPPER鎮西寿々歌（27）も出席した。