アンガールズ田中卓志（50）が17日、TBS系「上田晋也のサンデーQ」（日曜午前11時35分）に生出演。長男誕生に立ち会えたことを報告した。番組冒頭で、MCくりいむしちゅー上田晋也が「ビッグニュースが飛び込んできました。この番組の柱と言ってもいい田中さん、男子誕生おめでとう」と田中を祝福した。田中は「初登場なんですよ。ありがとうございます」と話して、上田に「いつなんだっけ、誕生日？」と問われた。田中は「今月のア