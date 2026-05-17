アンガールズ田中卓志（50）が17日、TBS系「上田晋也のサンデーQ」（日曜午前11時35分）に生出演。長男誕生に立ち会えたことを報告した。

番組冒頭で、MCくりいむしちゅー上田晋也が「ビッグニュースが飛び込んできました。この番組の柱と言ってもいい田中さん、男子誕生おめでとう」と田中を祝福した。

田中は「初登場なんですよ。ありがとうございます」と話して、上田に「いつなんだっけ、誕生日？」と問われた。田中は「今月のアタマに生まれているんです」と答えた。上田は「男の子なんだっけ？」と重ねて聞いた。田中は「男の子なんですよ。もう、かわいくて。もう毎日家帰って、すごい見ちゃいますね。じーと見てたら、子どもが『えー』みたいな顔で見てくる。それが面白いからじーとみちゃう。子どもからしら『なんだ、こいつ』と思われてる」と返していた。

番組では50代の新米パパがこの30年で3倍に増えたという話題を特集。50歳で第1子をもうけた田中に上田が「出産は立ち会えたの？」と質問。田中は「立ち会えまして…俺、10時半に仕事で（病院を）出なくちゃいけなくて、10時28分に生まれて、ギリギリ間に合った、って。それで、バーンって、助産師さんって、バーンってあげてくれる」と両手を高々と頭上にあげて大声で叫んだ。

さらに「生まれたら桃太郎みたいに…そうしたら、赤ちゃんが助産師さんにおしっこかけちゃて、なんか“じゃんがじゃんが”みたいになっちゃって。俺の息子だなぁと、あんときに思いましたね」とアンガールズの両手を広げるポーズのような展開になったと話した。