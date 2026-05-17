【モデルプレス＝2026/05/17】女優の小雪が5月17日、自身のInstagramを更新。すっぴん姿のオフショットを公開し、話題を呼んでいる。【写真】49歳女優「肌が綺麗で美しい」すっぴんの撮影後ショット◆小雪、撮影終わりのすっぴんショット公開女優の黒木華が主演を務めるカンテレ・フジテレビ系「銀河の一票」（毎週月曜よる10時〜）に出演中の小雪は、「都内某所にて『銀河の一票』撮影終わり 着替えてメイク落として颯爽と出てき