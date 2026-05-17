小雪、撮影終わりのすっぴん＆リアルな私服ショット公開「圧倒的な透明感」「このまま雑誌に載ってそう」と絶賛の声
【モデルプレス＝2026/05/17】女優の小雪が5月17日、自身のInstagramを更新。すっぴん姿のオフショットを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】49歳女優「肌が綺麗で美しい」すっぴんの撮影後ショット
女優の黒木華が主演を務めるカンテレ・フジテレビ系「銀河の一票」（毎週月曜よる10時〜）に出演中の小雪は、「都内某所にて『銀河の一票』撮影終わり 着替えてメイク落として颯爽と出てきたところ」とつづり、写真を公開。「恒例の私服＋すっぴんです」と紹介し、マネージャーが撮影したというナチュラルな姿を披露した。モノトーンのセットアップに身を包み、ノーメイクで颯爽と歩く姿を見せている。
この投稿には「肌が綺麗で美しい」「このまま雑誌に載ってそう」「ノーメイクでこの美貌ってすごい」「絵になる」「私服がおしゃれすぎる」「圧倒的な透明感」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】49歳女優「肌が綺麗で美しい」すっぴんの撮影後ショット
◆小雪、撮影終わりのすっぴんショット公開
女優の黒木華が主演を務めるカンテレ・フジテレビ系「銀河の一票」（毎週月曜よる10時〜）に出演中の小雪は、「都内某所にて『銀河の一票』撮影終わり 着替えてメイク落として颯爽と出てきたところ」とつづり、写真を公開。「恒例の私服＋すっぴんです」と紹介し、マネージャーが撮影したというナチュラルな姿を披露した。モノトーンのセットアップに身を包み、ノーメイクで颯爽と歩く姿を見せている。
◆小雪の投稿に反響
この投稿には「肌が綺麗で美しい」「このまま雑誌に載ってそう」「ノーメイクでこの美貌ってすごい」「絵になる」「私服がおしゃれすぎる」「圧倒的な透明感」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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