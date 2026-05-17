【モデルプレス＝2026/05/17】モデルの矢野未希子が5月16日、自身のInstagramを更新。昨年完成した新居に新しい家具が入ったことを報告し、反響を呼んでいる。【写真】39歳美人モデル「理想のマイホーム」こだわり高級家具置いた広々自宅◆矢野未希子、広々自宅公開矢野は「今月は待ちにまった家具たちが少しずつ我が家へ」とつづり、広々とした自宅の写真を公開。フランスの建築家である故・シャルロット・ぺリアン氏の手によるヴ