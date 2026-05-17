矢野未希子、広々自宅のこだわり家具公開に反響続々「高級ホテルみたい」「めちゃくちゃオシャレ」
【モデルプレス＝2026/05/17】モデルの矢野未希子が5月16日、自身のInstagramを更新。昨年完成した新居に新しい家具が入ったことを報告し、反響を呼んでいる。
【写真】39歳美人モデル「理想のマイホーム」こだわり高級家具置いた広々自宅
矢野は「今月は待ちにまった家具たちが少しずつ我が家へ」とつづり、広々とした自宅の写真を公開。フランスの建築家である故・シャルロット・ぺリアン氏の手によるヴィンテージの低いベンチが広くゆったりとした室内に置かれている様子を披露した。また「ベンチの上にスピーカーを置いたら、音が木を通して響くのが心地いいのか、ぽぽがずっと横にいる」と続け、愛猫もベンチを気に入っていることを報告している。
この投稿には「めちゃくちゃオシャレ」「理想のマイホーム」「広い空間憧れる」「高級ホテルみたい」「こんな家に住んでみたい」「センス抜群」などといった反響が寄せられている。
矢野は2012年11月に一般男性との入籍を発表している。夫は芸能事務所「ツインプラネット」代表取締役である矢嶋健二氏。（modelpress編集部）
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【写真】39歳美人モデル「理想のマイホーム」こだわり高級家具置いた広々自宅
◆矢野未希子、広々自宅公開
矢野は「今月は待ちにまった家具たちが少しずつ我が家へ」とつづり、広々とした自宅の写真を公開。フランスの建築家である故・シャルロット・ぺリアン氏の手によるヴィンテージの低いベンチが広くゆったりとした室内に置かれている様子を披露した。また「ベンチの上にスピーカーを置いたら、音が木を通して響くのが心地いいのか、ぽぽがずっと横にいる」と続け、愛猫もベンチを気に入っていることを報告している。
◆矢野未希子の投稿に反響
この投稿には「めちゃくちゃオシャレ」「理想のマイホーム」「広い空間憧れる」「高級ホテルみたい」「こんな家に住んでみたい」「センス抜群」などといった反響が寄せられている。
矢野は2012年11月に一般男性との入籍を発表している。夫は芸能事務所「ツインプラネット」代表取締役である矢嶋健二氏。（modelpress編集部）
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