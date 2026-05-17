【モデルプレス＝2026/05/17】お笑いコンビ・アンガールズの田中卓志（50）が5月17日、TBS系「上田晋也のサンデーQ」（毎週日曜昼11時35分〜12時54分に生放送）に生出演。第1子男児誕生を生報告した。【写真】50歳人気芸人、男児誕生で公開した抱っこショット◆田中卓志、第1子男児誕生を生報告5月14日、自身のInstagramを通じて、第1子男児誕生を報告していた田中。番組で祝福されると「ありがとうございます」と笑顔を見せた。続