アンガールズ田中卓志、第1子男児誕生を生報告「可愛くて」子供とのエピソード明かす
【モデルプレス＝2026/05/17】お笑いコンビ・アンガールズの田中卓志（50）が5月17日、TBS系「上田晋也のサンデーQ」（毎週日曜昼11時35分〜12時54分に生放送）に生出演。第1子男児誕生を生報告した。
【写真】50歳人気芸人、男児誕生で公開した抱っこショット
5月14日、自身のInstagramを通じて、第1子男児誕生を報告していた田中。番組で祝福されると「ありがとうございます」と笑顔を見せた。
続けて「今月の頭に生まれました。男の子なんです。可愛くて。いつも帰ったら見ちゃいますね」と近況を明かし、「いつも見ていると子供が『えー？』って顔で見てくるんです。それが面白いからまたじーっと見ちゃうから、子どもからしたら『なんだコイツ？』と思われていると思います」と話していた。
田中は、2023年1月に一般女性との結婚を発表。元日にプロポーズしたことを明かしていた。（modelpress編集部）
情報：TBS
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【写真】50歳人気芸人、男児誕生で公開した抱っこショット
◆田中卓志、第1子男児誕生を生報告
5月14日、自身のInstagramを通じて、第1子男児誕生を報告していた田中。番組で祝福されると「ありがとうございます」と笑顔を見せた。
◆アンガールズ田中、2023年1月に一般女性と結婚
田中は、2023年1月に一般女性との結婚を発表。元日にプロポーズしたことを明かしていた。（modelpress編集部）
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