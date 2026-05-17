◆関西学生野球春季リーグ戦▽第７節２回戦関大６―０京大（１７日・ＧＯＳＡＮＤＯ南港野球場）関大が京大に連勝し、勝ち点５、１０勝２敗１分けで全校から勝ち点を奪う完全優勝を果たした。２０２３年秋以来、５季ぶり４１度目（旧リーグを含む）の優勝。春季は３１年ぶりの優勝で、３１年ぶり１１度目の大学選手権出場（６月８〜１４日・神宮、東京ドーム＝報知新聞社後援）を決めた。今秋のドラフト上位候補の米沢友翔