俳優兼歌手のチャン・グンソク（38）が、結婚願望を明かした。韓国のテレビ局tvNが15日に放送したバラエティー番組に出演し、憧れの結婚式や結婚生活などを語った。「実は以前から大事にしている友達リストがあるんです」と、招待客のリストがあることを明かした。また「結婚式場に1度行って、私が夢見ていた結婚式と現実の結婚式はどのように違うのか、見積もりを取りたい。式場の花や動線をチェックしてみたい。自分が登場するな