俳優兼歌手のチャン・グンソク（38）が、結婚願望を明かした。韓国のテレビ局tvNが15日に放送したバラエティー番組に出演し、憧れの結婚式や結婚生活などを語った。

「実は以前から大事にしている友達リストがあるんです」と、招待客のリストがあることを明かした。また「結婚式場に1度行って、私が夢見ていた結婚式と現実の結婚式はどのように違うのか、見積もりを取りたい。式場の花や動線をチェックしてみたい。自分が登場するなら、どんな音楽で登場するのかチェックしてみたい」と語った。

司会者から「結婚相手がいるの？」と聞かれ「もう逃げてはいけない年齢なのではないか、という考えがじわじわと湧いている。結婚を軽く考えるのではなく、真剣に考えるべきタイミングだと思っている」と伝えたが、相手がいるかは明かさなかった。

「結婚式場の打ち合わせに、1人で行くのは恥ずかしい。本来は新婦と一緒に行くんじゃないですか」と話し、まだ相手はいないことを示唆した。

さらに「私たちの年齢になると、周りには結婚した友達がほとんどで、子供がいる家庭が多いため、孤独を感じることがある。私も自分のチームを作りたいし、家族を作ってそれを守りたい。これが最後に残した希望リストです」と話した。