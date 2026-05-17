◇関西学生野球連盟春季リーグ第7節2回戦関大6―0京大（2026年5月17日GOSANDO南港野球場）関西学生野球連盟の春季リーグは17日、関大が京大を6―0で下し、2023年秋以来5季ぶり41度目（旧リーグ含む）の優勝を決めた。春に限れば、1995年以来31年ぶりの優勝となった。今秋ドラフト上位候補に挙がる最速149キロ左腕の米沢友翔（4年）が15奪三振、7回無失点で優勝投手となった。初回の3者連続三振を皮切りに奪三振を量産