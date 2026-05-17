◇関西学生野球連盟春季リーグ第7節2回戦 関大6―0京大（2026年5月17日 GOSANDO南港野球場）

関西学生野球連盟の春季リーグは17日、関大が京大を6―0で下し、2023年秋以来5季ぶり41度目（旧リーグ含む）の優勝を決めた。春に限れば、1995年以来31年ぶりの優勝となった。

今秋ドラフト上位候補に挙がる最速149キロ左腕の米沢友翔（4年）が15奪三振、7回無失点で優勝投手となった。

初回の3者連続三振を皮切りに奪三振を量産し、被安打4に抑えた。

故障続きで昨秋までリーグ戦通算1勝だった。

それが今春にブレークし、リーグトップに立つ4勝をマーク。同大学OBの金丸夢斗（現中日）と同じ背番号21を背負う「金丸2世」が、全5大学から勝ち点を挙げる「完全優勝」の立役者となった。

◇米沢 友翔（よねざわ・ゆうと）2004年（平16）6月1日生まれ、石川県珠洲市出身の21歳。小2から宝立サマンズで野球を始めて外野手を務め、緑丘中で所属した軟式野球部で投手転向。金沢（石川）では1年秋に背番号18でベンチ入りし、2年秋から背番号1。関大では1年秋にリーグ戦初登板。遠投110メートル。1メートル80、80キロ。左投げ左打ち。