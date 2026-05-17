放送プロデューサーでタレントのデーブ・スペクターが17日、TBS系「サンデー・ジャポン」（日曜午前9時54分）に生出演。番組ナレーションを第1回から25年務めた声優山崎和佳奈さんが61歳で亡くなったことについてコメントした。MC爆笑問題田中裕二から「デーブさん、第1回ですからデーブさんと我々しかいないですからね、出演者では」と振った。デーブは「なかなかナレーターさんに会うことはないんですよ。で、感謝の言葉を述べた