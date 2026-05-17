放送プロデューサーでタレントのデーブ・スペクターが17日、TBS系「サンデー・ジャポン」（日曜午前9時54分）に生出演。番組ナレーションを第1回から25年務めた声優山崎和佳奈さんが61歳で亡くなったことについてコメントした。

MC爆笑問題田中裕二から「デーブさん、第1回ですからデーブさんと我々しかいないですからね、出演者では」と振った。

デーブは「なかなかナレーターさんに会うことはないんですよ。で、感謝の言葉を述べたいなといつも思っていて、なかなかできないんです」と話した。

さらに「山崎さんは、本当にオールマイティで器用なんですけれども、実はコナンのような作品以外にも、サンデー・ジャポン以外にも朝の（ニュースの）特ダネもずっとやっていて、忘年会でお会いしたぐらいで、もっと感謝しなきゃといつも思うんですよね。本当に京都弁とかなんでもできた方で、いろんなトーンもあったんですよ。よく声優さんがわりと同じような方が多いんですけど、本当に素晴らしいナレーターで、充実したキャリアだったと思います」と山崎さんに感謝の言葉を贈った。