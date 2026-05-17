元自民党衆院議員で実業家の杉村太蔵氏（46）が17日、TBS系「サンデー・ジャポン」（日曜午前9時54分）に生出演。番組のナレーターだった声優山崎和佳奈さんの訃報に触れてコメントした。番組では4月18日に61歳で死去した山崎さんの功績などをVTRにまとめ、2025年3月に第19回声優アワードで富山敬・高橋和枝賞を受賞したことに触れた。そのときに主な出演作でアニメ作品の役名とともに「サンデー・ジャポン」ナレーションも担当し