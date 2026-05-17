元自民党衆院議員で実業家の杉村太蔵氏（46）が17日、TBS系「サンデー・ジャポン」（日曜午前9時54分）に生出演。番組のナレーターだった声優山崎和佳奈さんの訃報に触れてコメントした。

番組では4月18日に61歳で死去した山崎さんの功績などをVTRにまとめ、2025年3月に第19回声優アワードで富山敬・高橋和枝賞を受賞したことに触れた。そのときに主な出演作でアニメ作品の役名とともに「サンデー・ジャポン」ナレーションも担当していたことを壇上のスクリーンで発表されたことなども紹介。

その表彰あいさつで山崎さんは「私は地味に仕事をしてきたと思っているので、誰かに『声優界の公務員みたい』と言われたこともあります」などと語っていた様子もVTRで流された。

MC田中裕二が「太蔵くん、残念なニュースですね」と振った。杉村氏は「僕も16年出させてもらって、この番組は…何て言うのかな…我々報道する側としても、非常に悲惨なニュースや事件なんかもあるじゃないですか。この話題が変わって、明るい話題になったときに山崎さんがナレーションでやっていただく。そのときに僕はすごい感じる…自然と気持ちを切り替えられる、っていうか。声優界の公務員という、あれもなかなか言い得て妙だと思いますけどね」と山崎さんに感謝の言葉を述べた。