【モデルプレス＝2026/05/17】元NMB48の白間美瑠が5月16日、自身のInstagramを更新。ベトナム旅行のリール動画を公開し、反響を呼んでいる。【写真】28歳元NMB「開放感すごい」胸元ざっくりSEXYノースリーブ姿◆白間美瑠、ベトナム旅行の様子公開白間は「暑くなってきた〜 また、ベトナム行きたい」とつづり、ベトナムで撮影した動画を公開。ノースリーブのチュニック姿で街中を散策したり小船に乗ったりする様子や、サイドにカッ