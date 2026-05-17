白間美瑠（C）モデルプレス

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【モデルプレス＝2026/05/17】元NMB48の白間美瑠が5月16日、自身のInstagramを更新。ベトナム旅行のリール動画を公開し、反響を呼んでいる。

【写真】28歳元NMB「開放感すごい」胸元ざっくりSEXYノースリーブ姿

◆白間美瑠、ベトナム旅行の様子公開


白間は「暑くなってきた〜 また、ベトナム行きたい」とつづり、ベトナムで撮影した動画を公開。ノースリーブのチュニック姿で街中を散策したり小船に乗ったりする様子や、サイドにカットの入った白いワンピースタイプの水着で海を楽しむ姿などを披露している。チュニックは胸元や背中にかけてざっくりと大きく開いており、ミニ丈の裾からはスラリと美しい脚が伸びている。

この投稿ではほかに、チューブトップにデニムパンツを合わせた姿やビキニタイプの水着にキャミソールを合わせたような姿を見ることができる。

◆白間美瑠の投稿に反響


この投稿に「セクシーすぎる」「めっちゃ可愛い」「開放感すごい」「その服どうなってるの？」「どのコーデもオシャレ」「すごく楽しそう」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）

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