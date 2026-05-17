【モデルプレス＝2026/05/17】グローバルボーイズグループ・JO1（ジェイオーワン）の與那城奨・白岩瑠姫・河野純喜・佐藤景瑚・川西拓実・金城碧海、INI（アイエヌアイ）の西洸人・高塚大夢 （※「高」は正式には「はしごだか」）・後藤威尊・佐野雄大・池崎理人（ ※「崎」は正式には「たつさき」）（※田島将吾は腰痛の療養中のため欠席）が5月17日、キックオフ大会「4v4 KICKOFF 2026 Supported by au」にサプライズ登場。本大