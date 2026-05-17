JO1＆INIスペシャルユニット「JI BLUE」子どもたちのサッカー教室にサプライズ登場 手加減なしの白熱ゲームで盛り上がる
【モデルプレス＝2026/05/17】グローバルボーイズグループ・JO1（ジェイオーワン）の與那城奨・白岩瑠姫・河野純喜・佐藤景瑚・川西拓実・金城碧海、INI（アイエヌアイ）の西洸人・高塚大夢 （※「高」は正式には「はしごだか」）・後藤威尊・佐野雄大・池崎理人（ ※「崎」は正式には「たつさき」）（※田島将吾は腰痛の療養中のため欠席）が5月17日、キックオフ大会「4v4 KICKOFF 2026 Supported by au」にサプライズ登場。本大会を考案したサッカーの本田圭佑選手と一緒に、子どもたちとサッカー教室を楽しんだ。
【写真】LAPONEスペシャルユニット、サッカー教室にサプライズ登場
本田選手による指導を受けられると知らされていた子どもたちへのサッカー教室にサプライズで登場したJI BLUE。鬼ごっこで子どもたちと打ち解けた後、ドリブルリレー対決を繰り広げた。アンカーを務めた河野がフィニッシュのボタンを押し忘れるというハプニングもあったが、見事にJI BLUEチームが勝利した。続いて行った4v4でもゲームが白熱。金城が連続2得点を決めたり、本田選手のアシストで佐野がゴールしたり、手加減を一切しない本気の試合で子どもたちと盛り上がった。
「4v4」は日本のサッカー界をさらに盛り上げるべく、本田選手が考案した4人制サッカー大会。「サッカーの世界大会を全ての子どもに」というミッションのもと、育成年代の小学生（U10・U12）向けに2023年に開発され、2026年で4年目を迎える。ルールは10分1本勝負で交代は自由。ショットクロック20秒、GKがフィールドプレイヤーとして攻撃に参加できるなど、全く新しいサッカーの形を生み出している。ベンチには監督・コーチが存在せず、戦術立案から選手交代、仲間への声かけまで、すべての判断を子どもたち自身が行う。
JO1とINIのメンバーの12人で結成されたスペシャルユニット「JI BLUE」は2025年11月にサッカー日本代表「最高の景色を2026」オフィシャルアンバサダーに就任。サッカーと音楽の力を融合させ、SAMURAI BLUEの「最高の景色を2026」の応援の輪を日本中、世界中に広げるとともに、夢を追い続ける全ての人々の挑戦を後押しすべく活動している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆JI BLUE、サッカー教室にサプライズ登場
本田選手による指導を受けられると知らされていた子どもたちへのサッカー教室にサプライズで登場したJI BLUE。鬼ごっこで子どもたちと打ち解けた後、ドリブルリレー対決を繰り広げた。アンカーを務めた河野がフィニッシュのボタンを押し忘れるというハプニングもあったが、見事にJI BLUEチームが勝利した。続いて行った4v4でもゲームが白熱。金城が連続2得点を決めたり、本田選手のアシストで佐野がゴールしたり、手加減を一切しない本気の試合で子どもたちと盛り上がった。
◆本田圭佑選手考案「4v4」
「4v4」は日本のサッカー界をさらに盛り上げるべく、本田選手が考案した4人制サッカー大会。「サッカーの世界大会を全ての子どもに」というミッションのもと、育成年代の小学生（U10・U12）向けに2023年に開発され、2026年で4年目を迎える。ルールは10分1本勝負で交代は自由。ショットクロック20秒、GKがフィールドプレイヤーとして攻撃に参加できるなど、全く新しいサッカーの形を生み出している。ベンチには監督・コーチが存在せず、戦術立案から選手交代、仲間への声かけまで、すべての判断を子どもたち自身が行う。
◆JO1＆INI、SPユニット結成
JO1とINIのメンバーの12人で結成されたスペシャルユニット「JI BLUE」は2025年11月にサッカー日本代表「最高の景色を2026」オフィシャルアンバサダーに就任。サッカーと音楽の力を融合させ、SAMURAI BLUEの「最高の景色を2026」の応援の輪を日本中、世界中に広げるとともに、夢を追い続ける全ての人々の挑戦を後押しすべく活動している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】