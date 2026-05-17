【モデルプレス＝2026/05/17】女優の吉谷彩子が5月16日、自身のInstagramを更新。手作りのサンドイッチを公開し、反響を呼んでいる。【写真】34歳ビズリーチ美女「盛り付けのセンスがレベチ」燻製サーモン＆揚げ玉ねぎのサンドイッチ◆吉谷彩子、お気に入りのレシピのサンドイッチを公開吉谷は、「たまにはサンドイッチ」とつづり、複数枚の写真を投稿。「ちょうど2年前くらいにこのレシピあげてるんだけど、これ本当に美味しいの